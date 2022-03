Mertens per Fabian: quando l’amico diventa psicologo

Mai come quest’ anno stiamo vedendo quanto conti in una squadra avere una panchina di spessore. E non solo per l’apporto che riesce a dare al momento del “subentro”. Da Elmas a Petagna, passando per Ounas. Poi, ci sono quelli che “suggeriscono” e sorreggono i compagni da bordocampo. Tra gli azzurri non titolari, all’Olimpico, è spiccato Dries Mertens. Fondamentale, nei giorni post Barcellona, per Fabian Ruiz. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, per il centrocampista spagnolo non sono stati giorni facili. Il belga, simbolo e leader indiscusso della squadra, è intervenuto in supporto di Fabian, perchè “ da ottimo psicologo Ciro sapeva quanto l’amico stesse soffrendo dopo l’orrendo giovedì di Coppa. Fabian ha sofferto più di tutti perché il confronto col Barcellona era per lui importante in chiave nazionale”. La stessa moglie di Mertens, con ironia, su Instagram, ha definito la loro “una vera storia d’amore”