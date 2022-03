Marotta: “Juventus in lotta scudetto, sarebbe strano il contrario”

L’AD dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel pre gara della sfida di Coppa Italia contro il Milan.

C’è da stare attenti alla Juventus?

“I punti sono molti, dobbiamo tenere alta l’asticella e dire che vogliamo esserci per questa lotta. La griglia delle prime cinque sono le candidate alla vittoria e mi pare che per la Juve sia ordinario lottare per lo scudetto, è straordinario il contrario. Non possiamo sottovalutare Milan, Napoli e Atalanta e la cerchia si restringe e queste”.

Fonte: SportMediaset