Lobotka-Anguissa, aggiornamenti in vista del Milan

Il Napoli, dopo il successo contro la Lazio, riprenderà direttamente mercoledì gli allenamenti, un modo per staccare la spina e ricaricare le batterie. Domenica sera arriverà al “Maradona” la coinquilina dello scudetto, il Milan di Pioli che stasera giocherà il derby d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Per Spalletti saranno giorni dove si valuteranno le condizioni dei rispettivi infortunati. L’unico che avrebbe qualche possibilità di recuperare, secondo il Corriere dello Sport, è Anguissa. Difficile invece per i vari Tuanzebe, Malcuit e Lozano. Per il resto la formazione ad oggi è già fatta con la novità di Lobotka al fianco di Fabian Ruiz, già vista nel finale di gara dell’Olimpico e che ha portato il successo allo scadere. Insomma Napoli-Milan è già iniziata e non solo in città.

La Redazione