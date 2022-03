L’ex azzurro De Sanctis lascia la dirigenza della Roma, ecco la probabile destinazione

Morgan De Sanctis, portiere del Napoli dal 2009 al 2013, passato poi alla Roma, prima come calciatore poi come dirigente, ha lasciato il club capitolino. “Se ne è andato senza strappi, soprattutto con Tiago Pinto al quale ha comunicato la decisione, perché scontento di un ruolo secondario: dall’inizio della stagione, quando la proprietà aveva chiamato Vincenzo Vergine alla guida del settore giovanile, la sua operatività era scesa a livelli che non tollerava più. Non ci sono altri motivi. De Sanctis lascia la Roma senza avere una squadra pronta ad accoglierlo. Ma la sua idea è occupare una posizione di prestigio: ha già ricevuto la chiamata di Ricky Massara, che ha conosciuto alla Roma e che sarebbe contento di portarlo al Milan, magari per valorizzare il proprio settore giovanile. Ma è presto per prevederne le mosse. De Sanctis ha il patentino da direttore sportivo e in passato ha ricevuto anche una proposta dell’Ascoli, che lo voleva come direttore generale. Si è messo sul mercato aspettando di ricollocarsi”.

Mattino.it