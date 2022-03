Incidente Ribéry, la Salernitana valuta sanzioni per il francese

Ha rimediato 7 giorni di prognosi in seguito al trauma cranico, Franck Ribéry, dopo l’incidente automobilistico in cui è rimasto coinvolto la scorsa notte a Capaccio Paestum. L’esito dell’alcoltest, al quale lo ha sottoposto il personale che lo ha preso in carico in ospedale, non è stato al momento reso noto. A prescindere da chi guidasse sotto la luce dei riflettori del club è finito l’orario dell’incidente stradale, auto contro il palo del semaforo. E’ accaduto alle ore 3.30. Il diesse Sabatini e il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, si sono confrontati a lungo, ieri sera. Il francese sarà escluso dalla lista dei partenti per la trasferta di Milano, e potrebbe pagare dazio anche nelle successive partite, quelle contro il Sassuolo, il 12 marzo, e contro la Juventus, il 20 marzo a Torino.

da TMW