Il Napoli e Spalletti si godono il 2022, ed i punti recuperati all’Inter

Un 2022 da scudetto. Il Napoli, nel girone di ritorno, ha staccato tutti. Messo la freccia per il sorpasso in classifica che potrebbe avvenire nel prossimo turno al Maradona contro il Milan. L’ultima sconfitta, in casa contro lo Spezia, è del 22 dicembre 2021; gli azzurri quel giorno scivolarono a -7 dall’Inter di Inzaghi. Da allora, Luciano Spalletti ha ingranato la quinta, approfittando anche del rallentamento delle milanesi.

Il Napoli totalizza 18 punti nel 2022

Il Napoli ha totalizzato 18 punti nel 2022, grazie a 5 vittorie e 3 pareggi. Non ci sono ancora sconfitte, i partenopei sono imbattuti come la Juve: le uniche due squadre di serie A a non aver ancora conosciuto l’onta di uno stop nel girone di ritorno. Tornando al Napoli, 14 le reti segnate nelle otto gare da gennaio in poi, 5 quelle subite. A far bene all’attacco partenopeo il ritorno con continuità di Victor Osimhen.

Napoli: +3 sul Milan e +9 sull’Inter nel ritorno

Il Napoli ha recuperato 9 punti all’Inter in questo girone di ritorno. Potrebbero essere 6, considerato che i nerazzurri devono recuperare la prima del 2022 a Bologna. Anche il Milan è dietro a Spalletti, con 15 punti e già una sconfitta da ammortizzare (quella in casa contro lo Spezia del 17 gennaio). Ma chi ha davvero giocato con il freno a mano tirato in questo nuovo anno è la squadra di Simone Inzaghi, che in classifica è all’undicesimo posto, con appena 9 punti conquistati sul campo (manca sempre una partita all’appello). Dovesse vincerla, appaierebbe Roma, Sassuolo e Lazio a quota 12.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS