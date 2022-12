Gisdol, all. Lokomotiv Mosca: “Non posso allenare in un paese in cui il leader è responsabile di una guerra”

Markus Gisdol, allenatore del Lokomotiv Mosca, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bild, sulla guerra che si è scatenata in Ucraina. «Per me allenare è il miglior lavoro del mondo, ma non posso esercitare la mia professione in un paese in cui il leader è responsabile di una guerra nel mezzo dell’Europa. Questo non è in linea con i miei valori, motivo per cui ho rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Non posso stare su un campo di allenamento a Mosca, allenare i giocatori, pretendere professionalità quando a pochi chilometri di distanza si danno ordini che causano grandi sofferenze a un popolo intero. Questa è una mia decisione personale e ne sono assolutamente convinto».

