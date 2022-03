Gazzetta – Fabian è il centrocampista che segna più reti da fuori area nei cinque campionati europei

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive di Fabina Ruiz, il centrocampista del Napoli, che grazie al suo gol nell’ultima con la Lazio ha permesso ai partenopei di raggiungere il Milan in vetta alla classifica. “L’andaluso è il centrocampista che segna più reti da fuori area nei cinque campionati europei: sono ben 6. In più da quando è al Napoli, cioè dall’estate del 2018, nei maggiori campionati continentali solo Messi (27), l’amico Mertens e Malinovskyi (14) hanno segnato oltre la linea dei 16 metri più di Fabian, che ha fatto meglio pure di gente come il belga De Bruyne del City, fra i migliori in assoluto”.

