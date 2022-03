Gazzetta – E’ come se il Napoli avesse scoperto che c’è una via diversa per la vittoria

La vittoria sulla Lazio ha permesso al Napoli di agganciare il Milan al primo posto in classifica, ed è come se avesse scoperto, stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, un modo nuovo di arrivare alla vittoria. “A Roma contro la Lazio il Napoli, specie nel primo tempo, è andato in difficoltà. Poi si è ripreso, ma senza mai specchiarsi nella sua bellezza di palleggio (…). Come se avesse scoperto che c’è una via diversa per la vittoria, che non per forza debba passare attraverso la bellezza e il dominio assoluto del gioco, ma che può saper fiutare il momento”.