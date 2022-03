Gallo: “Il Napoli deve stare attento ad un eventuale Koulibaly Bis”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista.

“Bologna-Inter? Prima si gioca meglio è ma non fa tanta differenza che non si giochi oggi. Quelle di ieri sono state emozioni Scudetto, poi però con il gol di Koulibaly dobbiamo vedere anche com’è finita. Ieri grande prestazione dal punto di vista agonistico, il Napoli dopo il pareggio della Lazio ha mostrato una determinazione che francamente non aveva mostrato in questi anni. La squadra ci crede, nonostante un primo tempo balordo. Ma vittorie come queste invertono il trend della stagione. Ovviamente mancano 11 partite, serve equilibrio. Però il Napoli è in lotta, poi quando si è in lotta si può perdere ma anche vincere. Le statistiche sugli scontri diretti? Alla fine non sono così fondamentali, bisogna vedere anche quando si incontrano le squadre. Conta lo stato di forma e come stai mentalmente, ogni partita fa una storia a sé. Il problema negli scontri diretti si può palesare in linea generale ma il Napoli si gioca il campionato. Occorre più cultura sportiva: nello sport è contemplato la sconfitta. Insigne? Spalletti lo ha deresponsabilizzato, è un po’ più libero. Ha fatto un lavoro enorme su ogni giocatore del Napoli e questo lavoro inizia a vedersi”.