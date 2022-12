De Giovanni: “Ho capito che Fabian va lasciato in campo sempre, perché ha i colpi per cambiarti una partita”

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, e tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. “Sono ben felice di non essere l’allenatore del Napoli ma un semplice tifoso, considerando che Fabian Ruiz l’avrei sostituito al primo tempo. Invece ho capito che è un giocatore che va lasciato in campo sempre perché ha i colpi per cambiarti una partita. L’Inter ha una squadra di valore e la cosa che farei notare sono le prossime partite, il Napoli è la sola che ne ha tre, l’Inter dovrà invece disputare cinque gare. Non sottovaluterei questa cosa. Spalletti ha fatto un grande lavoro sulla squadra, Gattuso aveva lasciato le macerie, Spalletti invece è stato bravo a non lasciare nessuno indietro e ha portato avanti il gruppo. Tolto Allegri, nessun allenatore delle prime tre in vetta ha vinto il campionato quindi chiunque lo vincerà sarà la prima volta e questa è una bella storia”