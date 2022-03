Azzurri, due giorni liberi: il Napoli sceglie di tirare il fiato

Mentre i rossoneri che il Napoli incontrerà domenica al Maradona, stasera saranno in campo per il derby di Coppa Italia con l’Inter, il Napoli, nella persona di Luciano Spalletti, ha preferito staccare la spina alla squadra. Due giorni. 48 ore di riposo per un gruppo che finora ha speso moltissimo. A Castelvolturno i cancelli si riapriranno domani e si comincerà a preparare quella che è la sfida al vertice. Un break per tirare il fiato, dopo gli ultimi tempi particolarmente intensi tra viaggi e ritiri. Stop agli impegni infrasettimanali ed è il lato positivo (l’unico, sia chiaro) dell’uscita di scena dall’Europa League.