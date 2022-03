Avversario Napoli – Problema in difesa per il Milan di Pioli

Questa sera allo stadio “Meazza” si sta giocando il derby d’andata di semifinale di Coppa Italia tra il Milan e l’Inter, dove al momento il punteggio è di 0-0. Per il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli non arrivano buone notizie dall’infermeria. Al minuto 26 si è fermato per un problema muscolare Alessio Romagnoli. A 5 giorni dal big-match del “Maradona” contro il Napoli, rischia quindi di non esserci l’ex calciatore di Roma e Sampdoria.

