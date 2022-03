A. Giordano, giornalista: “Questo può essere l’anno zero, vanno fatte delle scelte”

Su Radio Marte è intervenuto Antonio Giordano, giornalista: “Il gruppo del Napoli va invecchiando, qualcuno può andare via. Questo può essere veramente l’anno zero, certe scelte andranno fatte. Insigne già non c’è più, non ci saranno Mertens, Ghoulam e Ospina e siamo già a 4. Andranno verificate le posizioni di Juan Jesus, Anguissa e Tuanzebe. Bisognerà aprire il mercato a Fabian Ruiz. Ma senza catastrofismo, questo è tutto inevitabile, accade ora quello che è già accaduto o accadrà altrove. Non bisogna rimanere aggrappati al simbolismo. Scudetto? Fa una differenza emozionale o meno se lo vinci o no ma comunque può essere l’anno zero. De Laurentiis non vuole vincere? Perché bisogna cercare per forza qualcosa che non c’è? Ci sono dei retro pensieri sui quali mi perdo. Sanzioni per i tifosi della Lazio? Purtroppo è possibile tutto, non ci rendiamo conto delle belve che si nascondono accanto a noi”.

Fonte: Radio Marte