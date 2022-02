Video – Un Vinicio da brividi: “Ci sono anch’io in campo con voi!”

Per il suo compleanno, 90 anni, ‘O Lione, Luis Vinicio, è negli spogliatoi del Napoli. Le sue parole commosse, commuovono chi le ascolta. Batte il corazon per gli azzurri, batte il nostro per un indimenticato ed indimenticabile mito che ha vestito, onorandola, la maglia di questa società e che dalla panchina regalò spettacolo ed un sogno infranto…Auguri, Luis! Il video della SSCN per ascoltare le parole do’ Lione!

“Quando siete in campo, ci sono anche io lì insieme a voi”