Serie A; Atalanta-Sampdoria 4-0; Vittoria schiacciante dei nerazzurri

Stasera si è giocato, al “Gewiss Stadium” di Bergamo, il match fra Atalanta e Sampdoria.

Nel primo tempo l’Atalanta passa subito in vantaggio con il gol del croato Pasalic, che su assist di Freuler mette in rete il pallone di testa. Alla mezz’ora arriva il doppio vantaggio con l’imbucata di Pessina per Koopmeiners ed incrocia con il destro.

Nel secondo tempo è la Sampdoria a farsi vedere in avanti, con Murru che imbuca verso Caputo che uno contro uno non sbaglia, ma lui si trovava in posizione inregolare. L’olandese Koopmeiners trova la doppietta ed il triplo vantaggio con un destro che finisce sotto la traversa alle spalle di Falcone. A pochi minuti dalla fine l’Atalanta trova il 4-0 con il russo Miranchuk, che con il sinistro conclude sul primo palo dopo una grande convergenza centrale.

ATALANTA-SAMPDORIA 4-0

6′ Pasalic (A), 29′ 61′ Koopmeiners (A), 86′ Miranchuk (A);

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer (83′ Maehle), Toloi (89′ Cittadini), Palomino, Zappacosta (83′ Scalvini); De Roon, Freuler;Boga (60′ Miranchuk), Koopmeiners, Pessina; Pasalic;

SAMPDORIA (3-4-1-2): Falcone; Colley, Magnani (45′ Yoshida), Ferrari (76′ Vieira); Murru (68′ Augello), Ekdal, Thorsby, Conti; Sensi (45′ Sabiri); Caputo, Quagliarella (45′ Rincon);

NOTE: Ammoniti: 48′ Ekdal (S), 66′ Thorsby (S), 77′ Toloi (A);

Recupero: 1 pt’, 2 st’;

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

Assistenti: Bindoni- Longo

IV Ufficiale: Pezzuto

V.A.R. : Irrati

A.V.A.R. : Meli

A cura di Amedeo Corvino