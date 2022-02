Roberto De Zerbi ed il suo staff sono giunti in Romania

Sono stati per giorni rinchiusi in albergo, Roberto De Zerbi ed il suo staff. Lo scoppio della guerra e l’avanzata dei russi verso le principali città ucraine, non potevano non coinvolgere il mondo del calcio. Adesso, stando a quanto riportato da SkySport, l’ex tecnico del Sassuolo, attualmente allenatore dello Shakthar, è riuscito a superare la frontiera e al momento si trova in Romania, dove è arrivato nella notte. Insieme a lui altri sette componenti dello staff. Ora che si trovano nella zona sicura, possono organizzare il rientro in Italia.