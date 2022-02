Rinnovo per l’inossidabile Gigi Buffon: a Parma fino al 2024

44 anni, ma Gigi Buffon non ha nessuna intenzione di smettere, anzi. Il portiere ha rinnovato il suo contratto con il Parma. Lo ha annunciato il presidente della squadra ducale in conferenza stampa: “Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. È un grandissimo giocatore e questo è un grandissimo orgoglio per noi. Oltre alle sue grandi doti di leadership è una persone dalle grandissime doti umane. Gigi ha una grande passione verso il Parma e Parma, che noi possiamo vedere ogni giorno. Siamo molto molto contenti per questo suo supporto e per il suo impegno“.

