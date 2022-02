Rara bellezza, anzi “la grande bellezza”: ode al gol di Fabian

Un sinistro di rara bellezza, anzi la grande bellezza. Lo avrebbe definito cos’ un premio Oscar azzurro. E’ questo il gol di Fabian Ruiz ieri. Comandato dal joystick della playstation sembra un qualcosa tra una magia ed un colpo da bigliardo. La descrizione de La Gazzetta dello Sport:

“La squadra non si scompone dopo lo splendido pari segnato da Pedro al volo, quando si era vicinissimi al novantesimo. Da quel momento il Napoli si è catapultato in attacco, ha avuto un’altra occasione con Osimhen e poi ha segnato con Fabian. Riguardate il suo sinistro di rara bellezza e precisione, imparabile: per quasi 20 metri rade l’erba dell’Olimpico mentre la traiettoria “esce” dalla luce della porta, per rientrarci con l’effetto dato dal suo piattone interno, quasi fosse comandato dal joystick della playstation. L’assist era arrivato da Lorenzo Insigne, che aveva segnato già il primo gol. Ecco, il Napoli rinasce da due suoi pilastri, criticatissimi al Maradona giovedì”.