Per il Mattino centrocampo al top e si vede dal risultato

6,5 Demme

Sembra essere tornato indietro nel tempo, ovvero alla sua prima stagione in azzurro. Corre, si sbatte e recupera un gran numero di palloni. Prezioso anche in fase di costruzione, proprio nella serata in cui la luce di Fabian Ruiz lì in mezzo sembra decisamente spenta.

6,5 Fabian Ruiz

Il calcio è quella scienza esatta per la quale quando giochi la peggior partita della stagione, poi sei l’uomo decisivo. Dopo aver regalato l’impossibile alla Lazio, lo spagnolo indovina il tiro della vita allo scadere dei minuti di recupero: 8 azzurro in buca d’angolo.