La moviola di Edmondo Pinna: ERRORE GRAVE di Di Bello e Massa al Var si perdono un rigore netto

Mettiamola così: se le cose vanno bene, con mestiere (o “furbata” arbitrale) che forse può permettersi con 133 gare in serie A, la porta avanti. Ma se il livello sale, Di Bello (Il Cds vota 5,5) finisce per andare in difficoltà: perso un rigore abbastanza chiaro (complimenti anche a Massa, chissà che cosa faceva nel VOR), perdonati due gialli a Hysaj e Di Lorenzo, alcune scelte non hanno convinto. Di Bello chiude la sfida con 27 falli (in perfetta media, 27.37) e 5 ammoniti (media 4.18).

DA RIGORE

In area saltano Rrahmani e Insigne, il primo la tocca di testa, il pallone arriva sul braccio sinistro di Luiz Felipe che: a) parte in posizione non congrua; b) è sopra le spalle; c) si abbassa non appena arriva il pallone. Come esimente, il difensore biancoceleste può opporre il fatto che il tocco di Rrahmani è abbastanza ravvicinato. Il VAR avrebbe dovuto chiamare Di Bello al monitor, non lo ha fatto. Grave.

NO RIGORE

Immobile chiede un tocco di mano di Rrahmani, Di Bello dice di no, ha ragione: il pallone passa fra il fianco e il braccio sinistro. Zaccagni cerca di calciare il pallone, finisce per colpire Mario Rui che lo aveva anticipato. Koulibaly anticipa Luis Alberto che poi va giù, anche qui non è penalty.



FUORIGIOCO



Annullato un gol a Insigne per offside: è oltre Patric al momento del tiro di Osimhen parato da Strakosha. Piuttosto, il Napoli chiede un rigore per il tocco di mano di Luiz Felipe, non è punibile, è il braccio che va a terra vista la scivolata.



VAR: Massa 5 – Si perde un rigore al monitor, errore più grave.

Fonte: Cds