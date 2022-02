La sconfitta casalinga contro il Monopoli potrebbe essere fatale a Sottil in quel di Castellammare. La Juve Stabia, infatti, starebbe per affidare nuovamente la sua panchina a Walter Novellino che aveva iniziato la stagione. Si attende l’ufficialità, ma pare che il tecnico sia già in viaggio per raggiungere le “vespe” dove è atteso per dirigere il primo allenamento.

