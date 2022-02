Incidente stradale nella notte per Franck Ribery, ecco la situzione

Tanta paura e un lieve trauma cranico che lo costringerà a saltare la gara di San Siro contro l’Inter, tutta colpa di una domenica notte non esattamente tranquilla per Franck Ribéry. Nelle scorse ore, infatti, il capitano della Salernitana è stato vittima di un incidente nei pressi di Paestum mentre era in auto insieme a un parente.

Complice l’impatto con un semaforo, il francese dopo l’intervento dei carabinieri è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia per curare una ferita rimediata alla testa che non gli permetterà di essere a disposizione di mister Nicola per una settimana, proprio come confermato dalla Salernitana attraverso una nota stampa: «A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni»

