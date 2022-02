I 90 di Vinicio che gioca d’anticipo, gli auguri della SSCN

Ha giocato d’anticipo, come faceva quando era l’attaccante o l’allenatore del Napoli sorprendendo gli avversari. Luis Vinicius de Menezes, O Lione per tutti i tifosi azzurri, ha festeggiato un giorno prima i 90 anni che compie oggi. Festa in suo onore organizzata da uno dei più cari amici, l’imprenditore della ristorazione Michele Giugliano, nella location di D’Angelo in via Aniello Falcone. Al momento del brindisi è stata donata all’ex campione una maglia del Napoli con il numero 90. La società e la squadra avevano ricevuto due giorni fa la visita di Vinicio a Castel Volturno e oggi sul sito del club sarà pubblicato un messaggio di auguri all’allenatore passato alla storia anche per aver importato la zona nel campionato italiano all’inizio degli anni 70.

Il Mattino

