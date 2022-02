Fabian Ruiz: “Felice per il gol, per la vittoria e per i nostri tifosi: Forza Napoli Sempre!”

Il gol della vittoria contro la Lazio stasera all’Olimpico lo ha segnato Fabian Ruiz, permettendo al Napoli di conquistare i tre punti ed agganciare il Milan al primo posto in classifica. Lo spagnolo si è confermato ancora fondamentale per il gioco di Spalletti, e su Instagram ha così commentato la vittoria: “Felice per il gol, per la vittoria e per i nostri tifosi: Forza Napoli Sempre!”