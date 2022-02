Fabian Ruiz cecchino da fuori area: nessuno meglio di lui in Serie A

Sei gol in Serie A quest’anno, sei perle da incastonare per sempre nella memoria dei tifosi del Napoli. L’ultimo, importantissimo, all’ultimo respiro della sfida di Roma contro la Lazio, un mancino più preciso che potente a cui Strakosha non ha potuto rispondere. Nessuno ha fatto meglio di Fabian Ruiz da fuori area nelle ultime due stagioni, 12 reti così come il collega Malinovskyi. E in Europa? Solo Leo Messi si è messo d’impegno più del mago azzurro, che ha rilanciato il Napoli in vetta alla classifica.

Fonte: Mattino.it