Fabian e il rinnovo, la primavera sarà davvero decisiva

Il gol di ieri sera contro la Lazio all’ultimo secondo è stato davvero un toccasana per lui, ma anche per i tifosi del Napoli che erano all’Olimpico. Faban Ruiz non aveva disputato una partita positiva, anzi spesso errori in fase d’impostazione e nelle giocate. La rete però ha cambiato lo scenario dello spagnolo, ma anche della squadra azzurra. Per quanto riguarda il futuro non è un mistero che vorrebbe tornare in patria, dove soprattutto il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti lo vorrebbe nella sua rosa. All’estero piace anche in Premier League e ovviamente il Psg. Sul discorso del rinnovo, come riporta il Mattino, ancora tutto fermo, anzi al momento non ci sono segnali di incontri tra le parti. La primavera potrebbe essere l’ultima occasione per cambiare le carte in tavola, si capiranno le intenzioni dell’ex Betis Siviglia, ma anche di AdL che lo acquisto intorno ai 30 milioni. Ancora un mese e poi si deciderà il destino e futuro di Fabian.

La Redazione