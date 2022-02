Classifiche a confronto: il Napoli a +7, saldo negativo per l’Inter

Archiviato il mese di febbraio di questa stagione di serie A. Un occhio alla situazione di classifica mettendo a confronto quella di adesso con quella della passata annata. Dopo 27 giornate di Serie A, rispetto al Napoli di Gattuso, quello di Spalletti, ha sette punti in più. Un punto in più per il Milan, saldo negativo quello dell’Inter a meno 7, ma con una gara da recuperare. Per la Juventus 50 punti attuali contro i 58 di un anno fa. La Fiorentina resta la squadra col confronto migliore.

Napoli 57 punti (+7 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 27 giornate)

Milan 57 (+1)

*Inter 55 (-7)

Juventus 50 (-8)

**Atalanta 44 (-5)

Roma 44 (-6)

Lazio 43 (-4)

*Fiorentina 42 (+16)

Hellas Verona 40 (+2)

Sassuolo 36 (-3)

*Torino 33 (+9)

*Bologna 32 (+4)

Empoli 31 (in Serie B)

**Udinese 26 (-3)

*Sampdoria 26 (-6)

Spezia 26 (=)

Cagliari 25 (+3)

*Venezia 22 (in Serie B)

Genoa 17 (-11)

**Salernitana 15 (in Serie B)

*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 26 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 25 giornate della Serie A 2020/21