Analisi A. Pisciotta – Lazio-Napoli: occasione presa, si può tornare a sognare

Analisi dei goal nella ventisettesima partita di Serie A; Lazio–Napoli giocata il 27 febbraio alle 20.50 allo “Stadio Olimpico” di Roma.

Vantaggio azzurro – Insigne a 62′

Vantaggio azzurro su un recupero palla di un pressing alto da parte della squadra ospite; Politano che recupera palla, invece di attaccare il centro dell’area dove c’è Osimhen, trova vicino Elmas (figura 1). Il quale andando verso il centro dove c’è spazio libero, trova il compagno (figura 2); il capitano Lorenzo Insigne che di prima tira rasoterra prendendo fuori tempo il portiere avversario (figura 3).

Pareggio della Lazio – Pedro all’88’

Goal del pareggio laziale che arriva da un calcio di punizione laterale ed una palla innocua calciata verso il centro area. Se proprio si può andare a ricercare qualche errore, magari la respinta di Rrahmani di testa poteva essere laterale e non centrale; la stessa copertura preventiva di Lobotka e Insigne poteva essere migliore al limite dell’area (figura 4). Ma forse essendo i minuti finali la lucidità non è stata delle migliori. Seppur vero che Pedri si è coordinato benissimo ed il povero Ospina se avesse fatto quella parata sarebbe risultato il migliore in campo; fermo restando che ha giocato e parato tanto anche il colombiano.

Goal vittoria – Ruiz al 90+3′

Azione di contropiede ben organizzata e conclusa nel miglior modo possibile dagli azzurri. Infatti con Elmas che porta palla, Osimhen si allarga per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria ; il macedone trova Insigne sulla sinistra, ma intelligentemente il suo movimento crea spazio alle sue spalle (figura 6). Infatti si inserisce tra i difensori, ed Insigne rientrando prima sul destro, alza la testa e vede il compagno accorrente (figura 7). Lo serve, e di prima intenzione Fabian Ruiz calcia, così come il primo goal, rasoterra; trovando ancora fuori tempo Strakosha (figura 8).

Conclusioni dell’analisi

Una risposta dagli azzurri doveva arrivare dopo il pareggio di Cagliari, e la pesante sconfitta con il Barcellona, ed è arrivata. Un primo tempo dove si è visto un Napoli contratto, che non riusciva più di tanto a giocare; ma nel secondo tempo, con qualche “strigliata” da parte di Spalletti, e qualche aggiustamento, ha trovato la via del gioco, dello spazio e della vittoria. Questo Napoli è molto interessante in quanto ha sempre gli uomini giusti al momento giusto; vedendo Cagliari con l’ingresso in campo di Osimhen per recuperare una partita quasi persa; contro la Lazio con l’ingresso di Elmas che ha dato una chiave diversa alla partita. Insigne che si è preso lo scettro di migliore in campo fornendo una bella prestazione; insieme a lui Ospina che a parte il goal subito ha fatto registrate parate importanti per il risultato.

Analisi del calendario

Sembrerebbe essere un Napoli in crescita, soprattutto perchè adesso l’unica competizione resta il campionato; il che potrebbe essere un’arma a doppio taglio, in quanto è pur vero che l’obiettivo resta quello di rientrare nella zona Champions; ma l’appetito vien mangiando, e chissà se Insigne e compagni non vogliano restare nell’albo del calcio Napoli anche come vincenti. In quanto le concorrenti per la lotta al titolo, hanno partite impegnative ed un calendario più fitto rispetto agli azzurri. Infatti il Milan ha il doppio scontro contro l’Inter in Coppa Italia; l’andata il 1 marzo, prima dello scontro diretto col Napoli, ed il ritorno prima della partita con la Lazio. L’Inter oltre alla sfida col Milan in Coppa Italia, ha il turno di Champions League con il Liverpool, ed un calendario non proprio facile. La Juventus che è in rientro per la lotta scudetto ha un calendario che potrebbe essere insidioso.

Analisi a cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®