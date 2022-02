Ultime Napoli – Ritorno di Ospina in porta. Ancora out in 4

Il Napoli da ieri sera è a Roma, dov’è arrivato in treno, con l’obiettivo di tornare al successo e tenere il passo per la zona scudetto. Mister Luciano Spalletti, come riporta il Corriere dello Sport, ha più o meno fatto le sue scelte di formazione. In porta ad esempio di nuovo spazio ad Ospina in luogo di Meret. In difesa spazio a Di Lorenzo, Koulibaly, Rrhamani e Mario Rui. Il centrocampo sarà a tre con Demme in vantaggio su Elmas, mentre ai lati giocheranno Fabian Ruiz e Zielinski. Infine in attacco Politano di nuovo titolare, dopo essere entrato nel finale contro il Barcellona, con rete, poi Insigne a sinistra e Osimhen al centro. Out in 4: Tuanzebe, Malcuit, Anguissa e Lozano.

La Redazione