Ultime Lazio – Forfait a centrocampo per Sarri. Contro il Napoli dubbio in attacco

Per Maurizio Sarri, ieri nessuna conferenza stampa, non è mai una sfida come le altre, visto che l’avversario è il suo ex Napoli. La squadra azzurra che per i suoi tre anni in panchina, ha davvero regalato il calcio più bello di sempre, vorrebbe rovinargli la serata. La vigilia però non ha ricevuto buone notizie dall’infermeria, come riporta il CdS, visto che si è fermato Cataldi, si teme uno stiramento, minimo uno stop di 15 giorni. Al suo posto l’esperto Lucas Leiva. Per il resto potrebbe esserci ancora la panchina per Acerbi in difesa, ma anche per l’altro ex Hysaj. Il terzino albanese è reduce da prestazioni negative, perciò al suo posto ancora Radu come contro il P0rto. Infine in attacco ritorna Zaccagni, Immobile al centro e infine Felipe Anderson oppure Pedro, questo il ballottaggio che solo all’ultimo momento verrà sciolto.

La Redazione