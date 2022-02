Ufficiale – Il “Loco” Bielsa non è più l’allenatore del Leeds

Il “Loco” Bielsa non è più l’allenatore del Leeds: il club inglese ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto. Fatale l’ultima sconfitta, la quarta di fila, subita contro il Tottenham di Conte. IL messaggio del presidente Radrizzani:

“Si tratta della decisione più difficile che abbia preso da quando sono al Leeds. Con Marcelo come allenatore abbiamo vissuto tre campionati incredibili. Ha cambiato la cultura del club e ha portato in tutti noi una mentalità vincente. I momenti belli, in particolare quelli della promozione in Premier League, vivranno a lungo in tutti i nostri ricordi, compresi quelli miei e dei tifosi. Tuttavia, devo agire nel migliore interesse del club e credo che ora sia necessario un cambiamento per mantenere la Premier League, dato che i risultati recenti non hanno soddisfatto le nostre aspettative.

Ci troviamo in una posizione precaria in campionato e sento che ora è il momento giusto per assumere un nuovo allenatore, in modo da avere un impatto nella fase decisiva della stagione. Naturalmente, io e tutti gli altri del club vorremmo ringraziare Marcelo per i suoi sforzi e risultati e gli auguriamo il meglio per il futuro”.