Sono napoletani i due migliori capocannonieri in attività, uno è Immobile

In questo torneo, con i suoi 32 anni compiuti esattamente una settimana fa, Immobile sta viaggiando a un ritmo di quasi un gol a partita, con 19 sigilli in 21 presenze da titolare, uno ogni 95 minuti disputati. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella Top 15 di tutti i tempi del campionato italiano (anche in questo caso è a quota 174), secondo miglior marcatore in attività dietro solamente a Fabio Quagliarella che è 13esimo a 180, ma ha una carta d’identità più pesante di 7 anni rispetto al laziale. Che tra le altre cose oggi non vedrà l’ora di rispondere a Dusan Vlahovic, la sua nuova “fonte di motivazione” per restare sempre al top. Il serbo ha fatto una doppietta ieri contro l’Empoli, lo ha sorpassato portandosi a quota 20. E Immobile è pronto a sfruttare il suo turno per restare in corsa. Perché tra i tanti traguardi ancora raggiungibili c’è pure il quarto personale titolo di capocannoniere da conquistare.

Fonte: M. Ercole (Cds)