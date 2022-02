SERIE B FEMMINILE – Successi di Como e Brescia e mercoledì si recupererà il big-match

Il campionato di serie B femminile, entra nella settimana clou dove mercoledì si giocherà il recupero tra Brescia e il Como Women. Entrambe hanno vinto, le leonesse a Padova contro il Cittadella per 0-1, in casa il Como per 2-0 contro la Torres. Sconfitte a sorpresa in casa del Ravenna e Tavagnacco contro Cortefranca e Pro Sesto.

Risultati serie B femminile

Cesena-Roma femminile 1-0

Chievo Verona Women-Palermo 3-0

Cittadella-Brescia 0-1

Como Women-Torres 2-0

Ravenna Women-Cortefranca 0-1

Pink Sport Bari-San Marino Academy 0-0

Tavagnacco-Pro Sesto 0-1

A cura di Alessandro Sacco