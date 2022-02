Serie A/ Spezia-Roma 0-1: La Roma espugna il Picco al 98esimo!

Dopo un buon primo tempo, ecco la sintesi de secondo:

Al 47esimo, Abraham riceve il pallone di Pellegrini in area, ma di testa spedisce di poco a lato. Al 49esimo, Zaniolo calcia una botta dal limite dell’area respinta da Provedel sui piedi di Cristante che si coordina e prende in pieno il palo. Al 56esimo, Zola se ne va di forza su Zalewski e calcia trovando un’ottima repinta di Rui Patricio. Al 57esimo, Zaniolo si inserisce centralmente e serve Veretout che a botta sicura calcia non centrando incredibilmente lo specchio della porta. Al 70esimo, Pellegrini con una grande azione personale si accentra e calcia dal limite dell’area, strepitoso Provedel nell respinta. Al 74esimo, Zaniolo, calcia rasoterra, Provedel la toglie dall’angolino co una gran parata. Al 79esimo, ci prova anche Mkhitaryan, sfera alta di poco. All’87esimo, Pellegrini ci prova su punizione dai 30 metri, palla che sibila di poco a lato. Al 94esimo, sugli sviluppi di corner, Zaniolo prende incredibilmente due volte la traversa. Su quell’azione dopo un lungo check VAR, viene fischiato rigore per fallo di Maggiore su Zaniolo. Dal dischetto Abraham spiazza Provedel. Dopo 10 minuti di recupero è terminato il match!

Partita bellissima tra Roma e Spezia, con i giallorossi che alla fine hanno meritato la vittoria. Roma che con questa vittoria conquista 3 punti importantissimi per la qualificazione alle coppe europee. Spezia che perde all’ultimo minuto dopo aver tenuto con grande cuore il pareggio fino all’ultimo, nonostante l’uomo in meno. Migliori in campo Provedel per lo Spezia e Abraham per la Roma.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala ( 13′ Maggiore ), Kiwior, Bastoni ( 63′ Gyasi ); Verde ( 46′ Salva Ferrer ), Nzola, Agudelo. All.: Thiago Motta

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini ( 46′ Zaniolo ), Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout ( 68′ El Shaarawy ), Zalewski ( 80′ Shomurodov ); Pellegrini, Mkhitaryan ( 92′ Bove ); Abraham. All.: Mourinho

Ammonizioni: 30′ Agudelo (S), 39′ Amian (S), 47+3′ Mancini (R), 64′ Kumbulla (R), 85′ Kiwior (S), 95′ Zaniolo (R), 97′ Maggiore (S)

Marcatori: 98′ Abraham (R)

Espulsioni: 45′ Amian (S)