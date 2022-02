SERIE A – Lazio-Napoli 1-2, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la sconfitta contro il Barcellona, il Napoli, cercava contro la Lazio il riscatto, anche visto i risultati di Inter e Milan. Eppure l’inizio di gara, i padroni di casa spingono di più. Vicino al gol Luis Alberto e poi Immobile. Gli azzurri ci provano con Osimhen e Insigne, ma manca tra potenza e fortuna nel secondo caso. Nella ripresa la partita cambia con l’ingresso in campo di Elmas, il macedone serve la palla ad Insigne che realizza la prima rete in stagione su azione. I partenopei vanno vicini al raddoppio, prima salva la difesa di casa su azione da corner. Manca lo 0-2 con Politano che in contropiede calcia con poca convinzione davanti a Strakosha. La Lazio pareggia con il tiro al volo di Pedro che batte Ospina. La gara sembra finire, ma all’ultimo secondo di Fabian Ruiz ed esplode la tifoseria e il Napoli tra campo e spalti. Ora gli azzurri sono primi in classifica e domenica il big-match contro il Milan. Ecco le pagelle della sfida dell'”Olimpico”

Top

Ospina 6,5 – Il portiere colombiano, dopo la gara non brillante contro il Cagliari, stasera ritrova vecchie certezze. Sicuro con i piedi e nelle uscite. Bella la parata su Pedro, nulla ha potuto sul gol dello spagnolo.

Di Lorenzo 7 – La serata contro il Barcellona non è stata facile, anzi complicata, contro la Lazio non ha sbagliato quasi nulla. Solo un liscio su Zaccagni, ma poi lo contiene e una bella diagonale su Immobile. Nella ripresa spinge e gioca con naturalezza. Robocop e tornato.

Rrhamani 6,5 – Sulla rete della Lazio sfortunato nel rinvio, ma contro Immobile è stato semplicemente impeccabile. Riscatta così la serata negativa contro il Barcellona.

Mario Rui 6,5 – Per la seconda gara di fila in campionato, il laterale portoghese tiene a bada Felipe Anderson. Da una mano in fase difensiva e spinge in avanti. Solo un’incertezza nel finale, ma per fortuna nulla di grave. Anche lui ha dimenticato la sera di Barcellona.

Demme 6,5 – Il centrocampista tedesco ha giocato una delle sue migliori partite. Aveva davanti Lucas Leiva, ex Liverpool, ma non ha avuto timore. Vince quasi tutti i contrasti e gioca con scioltezza fino al momento del cambio.

Fabian Ruiz 6,5 – La partita dello spagnolo è stata a due facce. In grande difficoltà in fase d’impostazione per tutto il primo tempo. Meglio nella ripresa, dove prende più campo. Poi quel gol alla “Fabian” ed è festa in campo e sugli spalti.

Politano 6,5 – Mezzo voto in meno per il gol che non ha segnato in contropiede, ma per il resto ha ritrovato gli scatti dei giorni migliori. Non è ancora al 100% della forma, com’è ovvio che sia, però scatta e avanza.

Elmas 7 – Il macedone entra al posto di Zielinski e cambia completamente la partita. Suo l’assist per il gol di Insigne, poi contrasta e cerca la via della rete. Inizia anche l’azione dove arriva il gol di Fabian Ruiz.

Insigne 7,5 – Dopo i fischi nel finale contro il Barcellona, stasera il capitano aveva voglia di riscatto. Partita eccezionale del numero 24, davvero giocate da campione. Segna finalmente su azione, lancia i compagni e poi fa l’assist per Fabian Ruiz è un gioiello. Che dire chapeaux.

Flop

Zielinski 5 – Primo tempo del polacco, a tratti non ha demeritato, ma dalla metà del primo tempo ha sbagliati diversi passaggi. Male anche ad inizio ripresa e Spalletti lo toglie dal campo.

Osimhen 5 – Nella prima frazione, il nigeriano ha patito le marcature della difesa della Lazio e i lanci dei compagni non precisi. Nella ripresa viene più coinvolto, ma rispetto al passato manca la precisione sotto porta.

A cura di Alessandro Sacco