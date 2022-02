SERIE A FEMMINILE – Empoli Ladies-Juventus Women, le scelte di Ulderici e Montemurro

Questa mattina alle ore 12,35 si giocherà il classico testa-coda di campionato tra l’Empoli Ladies e la Juventus Women. Per le toscane servono punti per uscire dal terz’ultimo posto in classifica, mentre le bianconere conservare la prima posizione in classifica. Ecco le scelte di Ulderici e Montemurro.

EMPOLI LADIES (3-5-2): Capelletti; Mella, Maia, Knol; Oliviero, Cinotti, Bellucci, Prugna, Monterubbiano; Nocchi, Domping A disposizione: Brscic, Morreale, Bragonzi, De Rita, Silvioni, Nichele, Tamborini, Ciccioli, Binazzi. All. Ulderici.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Nilden; Caruso, Rosucci, Grosso; Hurtig, Girelli, Cernoia A disposizione: Aprile, Lenzini, Panzeri, Lundorf, Boattin, Pedersen, Bonfantini, Bonansea. All. Montemurro

La Redazione