SERIE A FEMMINILE – Empoli Ladies-Juventus Women 2-1, impresa delle toscane che fermano il “cannibale” bianconero

Nel calcio, come nella mitologia Davide può battere Golia, e questo è successo sul campo Monteboro, dove l’Empoli Ladies sconfigge la capolista Juventus. Le ragazze di Ulderici partono forte in sei minuti ottengono il doppio vantaggio. La prima rete è di Valeria Moterubbiano, poi il 2-0 è siglato di testa da Cecilia Prugna. Ad 11 minuti dalla fine la rete della bandiera della squadra bianconera con Lisa Boattin. Con questo successo la squadra toscana scavalca in un colpo di nuovo il Napoli e aggancia la Fiorentina, tre compagini divise da un punto, davvero incandescente la lotta salvezza. La Juventus non perdeva in campionato da ben due anni.

La Redazione