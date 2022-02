SERIE A FEMMINILE – Colpo a Pomigliano della Samp. Successo interno dell’A.s. Roma

Nella domenica dove l’Empoli Ladies batte la capolista Juventus per 2-1, impresa, visto che la squadra bianconera non perdeva da due anni, l’A.s. Roma sfrutta la grande occasione. Le giallorosse di coach Spugna batte per 2-0 l’Inter, una rete per tempo di Andressa e di Manuela Giugliano. Successo esterno della Sampdoria di Cincotta a Pomigliano. Come all’andata decisiva la rete di Stefania Tarenzi.

Empoli Ladies-Juventus Women 2-1

Pomigliano calcio femminile-Sampdoria Women 0-1

A.s. Roma-Inter 2-0

A cura di Alessandro Sacco