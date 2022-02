RISULTATI PRIMAVERA 1 – La Roma cede a Verona, successi esterni per Atalanta e Lecce

Domenica agonistica per il campionato Primavera 1 e non sono mancate le sorprese. La capolista Roma viene nettamente sconfitto per 3-0 sul terreno dell’Hellas Verona. Successi esterni dell’Atalanta sul campo del Milan per 1-3 e del Lecce contro il Genoa per 0-1. Pari e spettacolo tra Bologna e Sampdoria dove il risultato finale è di 2-2.

Risultati Primavera 1

Hellas Verona-Roma 3-0

Bologna-Sampdoria 2-2

Milan-Atalanta 1-3

Genoa-Lecce 0-1