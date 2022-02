Pecci: “Insigne è stato il più bravo. Ha giocato bene tutta la partita. Un vero capitano”

Il Napoli ha battuto la Lazio all’Olimpico di Roma per 1-2, portandosi al primo posto in classifica insieme al Milan. I tre punti importanti conquistati stasera hanno permesso al Napoli di continuare la corsa allo scudetto insieme alle milanesi. Il primo dei due gol azzurriè stato segnato da Insigne, e proprio sul capitano partenopeo si si esprime l’ex calciatore, ora commentatore ed opinionista, Eraldo Pecci alla Domenica Sportiva: “Insigne è stato il più bravo. Ha giocato bene tutta la partita. Un vero capitano, per me è da 7″.