Osimhen, a Roma per sfatare un tabù e per leggerci dentro

Circa ogni paio d’ore, Victor Osimhen, dimentica placche e viti, il doppio Covid e le vicissitudini che da sempre lo contraddistinguono e ritorna sul palco dei protagonisti, di solito presso l’area di rigore avversaria. Oggi, mentre Napoli-Barcellona smette di essere un tormento e l’Olimpico di Roma torna a rappresentare la «speranza», Osimhen ricorda al Napoli che lui c’è e lotta «brutalmente». Lo ha fatto contro i catalani, e qualche giorno prima a Cagliari. E’ un ragazzo che viaggia. Sì, perchè dei suoi undici gol, sette li ha segnati in trasferta. Ma ora vuole altro, cerca altro. E’ arrivato il momento di sfatare il tabù dei top club. In questo campionato, il nigeriano è andato in bianco con le «Grandi», pure perché ci ha giocato poco. Lazio-Napoli: palla a Osimhen, per leggerci (ancora) dentro.

