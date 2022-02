Nessuna squadra, in campionato, ha collezionato più punti del Napoli nel 2022

Una vittoria stasera sarebbe importantissima per il Napoli di Saplletti, contro la Lazio dell’ex Sarri. I tre punti farebbero salire gli azzurri in vetta alla classifica insieme al Milan, sorpassando l’Inter, che però ha una partita ancora da giocare. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, nessuna squadra in Serie A ha collezionato più punti del Napoli in questo inizio di anno solare 2022, 15 in 7 giornate di campionato.