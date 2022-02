Napoli e Lazio allo specchio, sono uguali quasi in tutto

Le somiglianze. Lazio e Napoli sembrano scritturate dallo stesso regista. Gli azzurri (84%) e i biancocelesti (82%) hanno la percentuale di passaggi riusciti più alta nella metà campo avversaria, è un record riferito alla serie A. L’impronta di Sarri è rimasta nel Napoli, recuperata e impreziosita da Spalletti. Mau nella Lazio ha faticato a lasciarla, adesso è più visibile. È una partita che può offrire soluzioni di giocata multiple vero com’è che sei degli ultimi nove gol realizzati da Lazio e Napoli, affrontandosi, sono arrivati da fuori area, compresi gli ultimi due dello scorso novembre (Mertens e Fabian Ruiz). Dal 2007-08, anno in cui gli azzurri sono tornati in A, l’incrocio Lazio-Napoli ha fatto registrare più reti segnate dalla distanza (21). La Lazio negli ultimi anni ha sempre sofferto contro gli azzurri. E Sarri lo sa bene, molte scoppole le ha rifilate lui. Dal campionato 2017-18 a oggi il Napoli ha vinto otto volte nelle 10 partite disputate contro la Lazio. Due vittorie dei laziali, sempre all’Olimpico. Sarri sa che Napoli si troverà di fronte al di là della sconfitta col Barça. Nel 2022 è la squadra che ha guadagnato più punti (15 in 7 gare) e quella che ha subito meno reti (4). E in trasferta conta più clean sheet, sono sette. Fonte: CdS