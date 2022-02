Marcolin, ex Napoli: “La Lazio in campo aperto soffrirà Osimhen”

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Ultimamente meglio Felipe Anderson e Zaccagni, rispetto a Insigne. Il recupero di Politano è molto importante negli equilibri del Napoli. Chi riuscirà a portare più palloni al proprio centravanti prevarrà. Immobile o Osimhen, chi è più pericoloso? Due certezze. Dipendi da come li marchi. Il Napoli è più solido dietro, ma anche la Lazio sta migliorando. Solo che Luiz Felipe e Patric sono meno fisici e in campo aperto soffriranno il nigeriano”.