LIVE SERIE A – Lazio-Napoli (27/02/2022)

Arbitro: Di Bello; Ass1: Passeri; Ass2: Tegoni; IV: Cosso; VAR: Massa; AVAR: Preti

Questa sera allo stadio Olimpico, fischio d’inizio alle ore 20,50, si giocherà la sfida tra i padroni di casa della Lazio e il Napoli. I biancocelesti degli ex Sarri, Reina e Hysaj, vorranno riscattare la netta sconfitta dell’andata per 4-0, mentre gli azzurri la serata contro il Barcellona di Europa League. Per gli azzurri ancora assenti: Malcuit, Anguissa e Lozano. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione