Lazio/Napoli (Formazioni), Patric-Luiz Felipe per fermare Osimhen. Centrocampo a 3 per Spalletti

Questa sera allo stadio “Olimpico”, fischio d’inizio ore 20,50, si giocherà la sfida tra la Lazio e il Napoli, match che può dire molto sulle ambizioni delle squadre. I biancocelesti non potranno contare, oltre Lazzari, anche di Cataldi a centrocampo. In difesa spazio al duo Patric-Luiz Felipe per fermare Osimhen. In attacco spazio a Zaccagni, Immobile e probabilmente Felipe Anderson. Per Spalletti invece spazio al centrocampo a 3 con Demme in vantaggio su Elmas. Ritorno in porta per Ospina, infine in attacco Politano, Osimhen e Insigne.

Fonte: CdS