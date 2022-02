La Major League Soccer è ufficialmente iniziata, ed il Toronto aspetta Insigne

Ancora qualche mese, il tempo di finire la stagione, ed il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, passerà dalla maglia azzurra a quella rossa del Toronto, intanto però è ufficialmente iniziata la Major League Soccer.

È cominciata ufficialmente nella notte italiana la nuova stagione di Major League Soccer, la Serie A americana che vedrà tra i protagonisti tra qualche mese anche Lorenzo Insigne. È sceso in campo il Toronto Fc, il club canadese che si è assicurato il capitano del Napoli per i prossimi cinque anni: un buon pari all’esordio contro i ben più accreditati rivali di Dallas.Parte con un 1-1 la stagione del Toronto, dunque, che già attende il duo italiano formato da Criscito e Insigne. Il nuovo allenatore Bob Bradley ha schierato in campo i suoi con un 4-3-3, un modulo su cui lavorare aspettando proprio l’asso napoletano che arriverà negli Stati Uniti a luglio. Dopo l’avvio di marca texana e il gol di Dallas con Obrian, il Toronto ha pareggiato con la rete di Osorio poco prima dell’intervallo.

«L’arrivo di Insigne ci darà tutto il meglio che avremmo potuto chiedere», le parole di Bradley nelle ore che hanno preceduto il match.

mattino.it