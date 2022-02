L. Spalletti: “Siamo ad un bivio. Gloria o dimenticati dai nostri tifosi”

Il Napoli questa sera affronterà allo stadio “Olimpico”, fischio d’inizio ore 20,50, la Lazio degli ex Sarri, Hysaj e Reina per tenere il passo delle migliori. Ieri pomeriggio le parole in conferenza stampa di mister Luciano Spalletti. “Staccata la spina? Assolutamente no, io sono il generatore della corrente, perciò devo motivare io la squadra dell’energia necessaria. Contro il Barcellona sono io il responsabile della sconfitta. Il corner era un mio schema e la seconda rete di De Jong sono io che ho chiesto di stare così alti. L’atteggiamento era quello giusto, ma è chiaro che certi errori li paghi. Sulla guerra non so i motivi particolari di questo grave conflitto, ma vedere bambini che scappano dalle loro stanze, causa di un missile, non ha giustificazioni che tengono. La Lazio? Siamo dentro una bagarre scudetto dove c’è bisogno di uomini forti, sarà una corsa a perdifiato insomma e noi vogliamo esserci. Per quanto riguarda gli obiettivi già raggiunti, non penso proprio, anzi si deve pensare in grande, altrimenti dovremmo guardarci alle spalle. Se De Laurentiis lo venisse a sapere ribalterebbe il tavolo, perciò la pensiamo come il nostro presidente. Osimhen? Sta decisamente meglio e giocherà tutti e novanta i minuti, mentre Lobotka è convocato, ma partirà dalla panchina. Su Lozano sta decisamente meglio ed è stato saggio non operarlo alla spalla, mentre Anguissa lo valuteremo la prossima settimana. Infine siamo ad un bivio, entrare nella mente dei nostri tifosi, oppure essere dimenticati, perciò contro la squadra di Sarri dovremo cercare di vincere la partita”.

La Redazione