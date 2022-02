Immobile/Osimhen: all’Olimpico sarà anche questione di bomber

Lazio/Napoli sarà anche Osimhen contro Immobile. Due centravanti che spostano gli equilibri, fanno la differenza e trascinano i compagni. Osimhen è stato decisivo a Cagliari con il gol dell’1-1 nei minuti finali ed è stato l’unico a salvarsi nel match di Europa League contro il Barcellona. Immobile è andato a segno giovedì scorso contro il Porto, in campionato è a quota 19 gol. Il nigeriano a Cagliari è partito in panchina per un fastidio al ginocchio, il laziale ha saltato l’allenamento di rifinitura per motivi precauzionale. Tutti e due amano attaccare gli spazi e lasciano il segno soprattutto a campo aperto, ma riescono a segnare in tutti i modi e sono pericolosissimi anche nei colpi di testa, due attaccanti completi difficilissimi da fermare soprattutto quando partono in progressione. A tre mesi al termine del campionato, Napoli in corsa per lo scudetto e Lazio per un posto in Champions League: Osimhen e Immobile, i due punti di riferimento in attacco, si preparano a questa lunga volata. La sfida nella sfida tra due grandi attaccanti.

